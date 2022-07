We Are The Ocean kehren wiedervereinigt zurück

Wie so viele Kunst- und insbesondere Musikschaffende hatten auch die ehemaligen Mitglieder der englischen Post Hardcore-Gruppe We Are The Ocean mit pandemiebedingten Missständen zu kämpfen. Dass eine globale Krise jedoch auch Positives bewirken kann, zeigt sich regelmäßig durch den wachsenden Zusammenhalt, den solch eine Notlage fordert. Speziell die Wege der ehemaligen We Are The Ocean-Mitglieder sollten in dieser Zeit, nachdem sie ihre Formation aufgelöst und später persönliche Konflikte überwunden hatten, wieder zusammenführen.

We Are The Ocean leiten Rückkehr mit Live-Show ein

Bis jetzt, denn die Herrschaften kündigten am 15. Juli 2022 via Social Media an, dass sie einen neuen Anlauf wagen würden. Um ihre Rückkehr würdig einzuleiten, halten die Briten am 15. Oktober 2022 ein exklusives Konzert in London ab.

