Wegen Mutterschaft: Venom Prison sagen alle Konzerte ab

Das Inferno Festival 2023 findet wieder wie gewohnt in Oslo statt. Alle Infos zu dem Indoor-Festival in Norwegens Hauptstadt findet ihr hier.

METAL HAMMER präsentiert: Inferno Festival Datum 06.04. bis 09.04.2023 Veranstaltungsort Das Inferno Festival 2023 wird in Oslo in den Locations Rockefeller, John Dee (beide im gleichen Gebäude) und Kniven Bar (Møllergata 32, 0179 Oslo; Einlass ab 20 Jahren, Passkontrolle!) stattfinden. Adresse: Torggata 16 NO-0181 Oslo www.rockefeller.no Preise & Tickets 4-Tages-Tickets (ca. 227 Euro) und Tages-Tickets (ca. 91 Euro) via Ticketmaster oder paypal könnt ihr hier bestellen. Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: Cannibal Corpse Darvaza Djevel Dwaal Harakiri For The Sky Lili Mutilated Tyrant Nekromantheon Nervosa Odium Refrain Svalbard Running Order Momentan steht noch keine Running Order fest. Weitere Informationen…