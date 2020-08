Weißrussland: Metal-Musiker stellen sich gegen Lukashenko

Wer die Nachrichten verfolgt, dürfte mitbekommen haben, dass in Weißrussland gerade der Punk angeht. Allem Anschein nach hat Präsident Alexander Lukashenko die kürzliche Präsidentschaftswahl gefälscht. Laut dem offiziellen Ergebnis erhielt der Amtsinhaber nämlich 80 Prozent der Stimmen, die vielversprechende Gegenkandidatin Tikhanovskaya dagegen nur 10 Prozent. So ein offensichtlich getürktes Ergebnis erregt natürlich den Unmut der Bevölkerung.

Russische Verhältnisse

So gab es auch Unruhen und Massenproteste in Weißrussland und im Besonderen in der Hauptstadt Minsk, bei denen tausende Menschen verhaftet wurden. Tikhanovskaya musste ins Exil, obgleich sie anbot, das Land zu führen, sollte das Land seinen Kurs ändern. Zu allem Überfluss hat auch noch der russische Regent Vladimir Putin seinem Kumpan Lukashenko angeboten, personell bei den Unruhen zu unterstützen.

Das wollen zahlreiche Metal-Musiker aus Weißrussland allerdings verhindern. Mit einem Video (siehe unten) wollen sie in der Metal-Welt das Bewusstsein für die Ungerechtigkeiten in ihrem Heimatland schärfen. So heißt es in der Video-Beschreibung: „Präsident Alexander Lukashenko versucht seine Macht mittels eines weiteren Wahlbetrugs zu sichern und setzt Polizei- und militärische Kräfte inklusive Blendgranaten, Gummigeschossen und Tränengas gegen friedliche Demonstranten ein. Tausende Leute werden im Regierungsgewahrsam festgehalten, geschlagen, gefoltert und erniedrigt. Mindestens zwei Menschen sind tot.

Musiker aus Weißrussland rufen die internationale Metal-Gemeinschaft an, um Information darüber zu verbreiten, wie Gewalt und Ungerechtigkeit jetzt in der Mitte Europa geschehen, und das weißrussische Volk zu unterstützen, das brutal dafür bestraft wird, nur weil es faire Wahlen will.“