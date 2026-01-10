10. Januar 2016: David Bowie ist tot. Noch zwei Tage vorher hatte der Musiker BLACKSTAR veröffentlicht. Ein düsteres, okkultes Album, das genau das verkörperte, was ihm bevorstand.

Bowie und der Tod

Bowie war mit der Endlichkeit vertraut. 1969 besang er in ‘Space Oddity’ das mysteriöse Verschwinden des fiktiven Astronauten Major Tom und zündete damit seine langlebige Karriere. 1973 ließ er seine berühmte Bühnenfigur Ziggy Stardust sterben. 1975 entrann er selbst nur knapp dem Drogentod in Los Angeles, und 2004 erlag er beinahe einem Herzinfarkt. Doch nie hatte der Künstler den Tod so deutlich besungen wie auf BLACKSTAR.

In den dazugehörigen Musikvideos offenbart der Musiker die letzte Ruhestätte von Major Tom in seinem Raumanzug im All. Er gibt sich den rhythmischen Gesängen einer Sekte hin und fiebert als blinder Prophet dem großen Unbekannten entgegen. Rückblickend waren die Zeichen klar zu deuten.

Bowie wusste, dass er stirbt. Er hatte Leberkrebs. Sein Ableben inszenierte er als düsteres Kunstwerk. Eine Ode an den Tod, wohlwissend, dass er bloß das Ende einer Etappe markiert. BLACKSTAR wurde in kürzester Zeit zur Krönung seines Erbes. Mit dem jazzig-rockigen Album übertraf sich der Starman erneut selbst und hinterließ ein Meisterwerk für die Ewigkeit.

Trauer in der Metal-Welt

Die Nachricht seines Todes rief weltweit eine überwältigende Welle von Beileidsbekundungen hervor. Auch viele Metal-Musiker zeigten sich bestürzt und ehrfürchtig. Ozzy Osbourne erklärte in einem Interview mit Rolling Stone: „Er hinterlässt eine klaffende Lücke im verdammten Musikgeschäft … Er war einer der Größten.“

Metallica-Gitarrist Kirk Hammett fasste in einem Blogpost zusammen: „Gott sei Dank wandelte David Bowie auf dieser Erde und Gott sei Dank konnten wir das erleben, was er zu geben hatte.“ Mötley Crües Nikki Sixx twitterte: „Ruhe in Frieden, Thin White Duke … Du hast mich dazu inspiriert, mehr als nur ein Musiker zu sein. Du hast mich mein Leben lang dazu inspiriert, ein Künstler zu sein.“

Vermächtnis

Der Einfluss David Bowies ist so facettenreich wie sein eigenes Schaffen. Selbst im Metal leuchtet das Vermächtnis des Starman weiter. In den schillernden Outfits des Glam Metal, der Theatralik von Ghost, King Diamond oder Judas Priest oder sogar in den unheilverkündenden Klängen des Industrial-Genres.

Mehr dazu, wie David Bowie den Metal beeinflusst hat, lest ihr in einem umfassenden Special in unserer Februar-Ausgabe.

Ihr bekommt METAL HAMMER 02/2026 ab dem 16.01.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights