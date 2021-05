Werde Volontär bei METAL HAMMER

Auf der Journalistenschule wird der Nachwuchs für alle Redaktionen von Axel Springer ausgebildet. Dort kannst du vom ersten Tag an voll mitarbeiten. Das journalistische Handwerk erlernen zukünftige METAL HAMMER-Redakteure bei der FreeTech Academy in Berlin. Danach können sie alles, was ein professioneller Journalist können muss – und wissen außerdem noch, wie die Slayer-Platten heißen. Es ist also eure Chance, professionell mit eurer Lieblingsmusik zu arbeiten.

Und das bietet sich einem Volontär beim METAL HAMMER:

Zwei Jahre Ausbildung an der FreeTech Academy, Deutschlands modernster Journalistenschule

Start: 1. Januar oder 1. Juli 2022

Dauer: 24 Monate

Die Axel Springer Akademie verbindet die Vorteile einer traditionsreichen Journalistenschule mit denen eines klassischen Volontariats. Die Schüler trainieren alles, was nötig ist, um fit für das digitale Medienzeitalter zu sein. Im ersten Jahr wechselst du zwischen Redaktion und Akademie, das zweite Jahr verbringst du weitestgehend in deiner selbstgewählten Stammredaktion.

Du lernst von einigen der renommiertesten DozentInnen und den erfahrensten JournalistInnen Deutschlands.

Du sammelst praktische Erfahrungen in unterschiedlichen Redaktionen des Hauses

Wir arbeiten in kleinen Teams und unterstützen Dich beim Erreichen Deiner Ziele

Du triffst Prominente aus Politik und Gesellschaft und trainierst Deine Interview-Fähigkeiten

Vergütung: pauschal 1.400 € brutto / Monat

Bewerbungsschluss: 01. Juni 2021

Bewerbung: nur online unter www.freetech.academy