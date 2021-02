While She Sleeps: Neue Single ‘You Are All You Need’

Die Briten While She Sleeps haben nach der Ankündigung ihres fünften Albums SLEEPS SOCIETY (16.04.2021) die neue Single ‘You Are All You Need’ veröffentlicht. „Irgendwie haben wir es hinbekommen, ausreichend persönliche Inspiration jedes einzelnen Band-Mitglieds reinzulegen“, so Gitarrist Sean Long. „Dadurch bekam das Stück ganz locker den typischen ,Sleeps-Sound‘.“

While She Sleeps versuchen stets, eine gewisse Art von Gefühl beziehungsweise Einblicke in ihr Inneres auszudrücken. „Manchmal treffen wir den Nagel auf den Kopf, gelegentlich liegen wir aber auch total daneben. ‘You Are All You Need’ allerdings drückt perfekt aus, dass wir nicht mehr auf der Suche nach Anerkennung und Bestätigung von anderen sein sollen“, erklärt Long weiter. „Das Video ist von Anfang bis Ende eine Farbexplosion. Aufgrund der aktuellen Lage dieser trüben, trostlosen Welt denken wir uns, dass es Farbe ist, die jeder benötigt. Damit lässt sich die Stimmung erhellen, und wenn es nur für drei Minuten ist.“

Auch die Tracklist von SLEEPS SOCIETY wurde veröffentlicht. While She Sleeps begrüßen Simon Neil (Biffy Clyro) in ‘Nervous’ und Deryck Whibley (Sum 41) in ‘No Defeat For The Brave’ als Gastsänger auf dem Album. Ein besonderer Gastbeitrag findet sich in ‘Call Of The Void’. Mitglieder ihrer gegründeten Sleeps Society sind Bestandteil des Songs, was die Fan-Nähe der Band nochmals unterstreicht.

SLEEPS SOCIETY Tracklist:

Enlightenment (?) You Are All You Need Systeematic Neervous (ft. Simon Neil) Pyai Know Your Worth (Somebody) No Defeat For The Brave (ft. Deryck Whibley) Division Street Sleeps Society Call Of The Void (ft. Sleeps Society) DN3 3HT

