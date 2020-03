Klaus Meine musste zuletzt ins Krankenhaus. Ein Nierenstein hat den Frontmann der Scorpions heftig und peinigend in die Seite gezwickt.

Im Rentenalter müssen auch gestandene Hard-Rocker mit dem ein oder anderen Wehwehchen rechnen. Das bekam jüngst Klaus Meine zu spüren. Der Scorpions-Sänger hatte stechende Schmerzen im Bauch und musste sich eine Operation unterziehen, bei der ihm ein Nierenstein entnommen wurde. Die Hannoveraner befinden sich zurzeit auf Tour in Australien und mussten dementsprechend die nächsten Shows in Sydney und Brisbane absagen. Schmerzhafte Angelegenheit Klaus Meine meldete sich per Facebook selbst zu Wort. Unter einem Foto, auf dem er im Krankenhausbett nach überstandener OP freudig in die Kamera winkt, schreibt er: "Liebe Fans, die guten Nachrichten zuerst. Wir hatten eine fantastische Show…