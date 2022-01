Am 1. Januar 2022 beehrte Rammstein-Frontmann Till Lindemann seine ekstatischen israelischen Fans in einem Ort bei Tel Aviv.

Till Lindemann hat 2022 professionell begonnen und mit einem Konzert in Israel eingeläutet. So trat der Rammstein-Sänger am Neujahrstag in Cholon bei Tel Aviv auf. Und wie berichtet wird, verzückte der gebürtige Leipziger regelrecht seine 4.000 anwesenden israelischen Fans bei der Show in der ausverkauften Toto Hall. Natürlich werden sich viele zu Recht fragen: Ein volles Konzert mitten in der Coronapandemie? Das geht nur mit strengen Hygienebestimmungen. So wurde die ganze Band direkt nach ihrer Landung in Israel auf COVID-19 getestet. Nach einem positiven Befund beim Schlagzeuger rekrutierte Till Lindemann den lokalen Drummer Shaked Furman. Für Zuschauer waren eine vollständige…