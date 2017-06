With Full Force 2017: Kein vierter Headliner – Running Order steht fest

Foto: With Full Force, Promo. All rights reserved.

Am 09.06.2017 gaben die With Full Force-Veranstalter ein Statement bezüglich eines angekündigten vierten Headliners ab:

“Liebe Full Force Freunde,

die Premiere in der Stadt aus Eisen steht unmittelbar bevor. Für uns ist es eine große Herausforderung, nach so langer Zeit auf ein neues Gelände zu wechseln. Wir haben alles getan, unserem geliebten Festival eine neue, tolle Heimat zu schaffen und freuen uns, Euch diese unglaubliche Kulisse erstmalig präsentieren zu können.

Weiterlesen With Full Force 2017: Alle Infos zum Festival, zum Line-up, zu Tickets und Preisen Das With Full Force 2017 bringt viele Neuerungen mit sich. Wir bereiten euch mit unserer Vorschau auf alle Änderungen vor! Aber auch wir stoßen an Grenzen und auf Tatsachen, die wir nicht beeinflussen können! Wir hatten geplant, Euch beim 1. With Full Force in Ferropolis neben unseren üblichen drei Headlinern noch einen zusätzlichen vierten für die Mainstage zu schenken. Daran haben wir die ganze Zeit mit Hochdruck gearbeitet und mit allen relevanten Bands gesprochen.

Leider war einfach keiner unserer Wunsch-Acts verfügbar – entweder aus terminlichen Gründen bzw. anderweitiger persönlichen Verpflichtungen oder schlicht durch andere Festival-Exklusivitätsklauseln für uns gesperrt! Wir haben wirklich alles probiert!

Unabhängig davon hat sich aber im Programm auch noch einiges getan.

Die Ausnahme-Band Triptykon wird unser Line-Up als Headliner der BIG WHEEL Stage komplettieren. Gegründet im Jahre 2008 von Metal-Legende Tom Gabriel Warrior, um jene Finsternis weiterzuentwickeln, die er vorher mit seinen bahnbrechenden Bands – Hellhammer und Celtic Frost – heraufbeschworen hatte.

TRIPTYKON ist eine Fortsetzung, die die Metal-Welt noch dunkler werden lässt. Düster, geballt und unerbittlich drückend! Freut Euch auf eine extrem harte und hypnotisierendere Performance bei der einzigen Festivalshow in Deutschland bei uns in Ferropolis!

Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, mussten Betraying The Martyrs einige ihrer Festivalgigs in Europa wegen Terminüberschneidungen absagen, was leider auch den Auftritt beim With Full Force betrifft. Dafür haben wir die Deathcore-Hoffnung Walking Dead On Broadway verpflichten können.

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und zählen die Tage, bis wir uns alle wiedersehen. Das wird ein Fest!!!

Stay Full Force!!!

Euer WFF Team”

Running Order