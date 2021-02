Witherfall: Grund zu Wein

Die U.S. Marshalls haben Jon Schaffer inzwischen in Gewahrsam. Und die Indiana Oath Keepers stellen klar, dass er kein Mitglied bei ihnen war.

[Update vom 27.01.2021:] Nachdem Jon Schaffer von Iced Earth zuletzt im Marion Country Gefängnis festgehalten wurde, wurde der Musiker am gestrigen Dienstag, den 26. Januar 2021 in Bundeshaft überführt. In Bälde soll den 52-Jährigen dann der U.S. Marshals Service nach Washington überführen, wo ihm der Prozess gemacht wird. Unterdessen haben sich die Indiana Oath Keepers (IOK) mit einem Statement zu Wort gemeldet, in dem sie klarstellen, dass Jon Schaffer kein Mitglied bei ihnen war. Hintergrund hierbei ist, dass Schaffer beim Sturm auf das Capitol am 6. Januar mit einem Oath Keepers-Cappy fotografiert worden ist. So heißt es in der Mitteilung: "Das…