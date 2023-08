Within Temptation kündigen neues Studioalbum an

Within Temptation, die renommierte niederländische Symphonic-Metal-Band, wird ihre Fans am 20. Oktober 2023 mit ihrem achten Studioalbum BLEED OUT erneut in ihren Bann ziehen. BLEED OUT bedeutet einen kühnen Sprung nach vorne für die Band. Von zeitgenössischen, harten Riffs bis hin zu schwebenden Melodien, die ihre symphonischen Wurzeln zeigen, haben Within Temptation eine klangliche Reise geschaffen, die verschiedene Musikstile und nachdenklich stimmende Themen miteinander verbindet. Dieses Album ist ebenso episch wie unverblümt und zeigt mehr denn je eine Band, die sich nicht scheut, zu Themen Stellung zu beziehen, die ihr am Herzen liegen.

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben Within Temptation ihren Schwerpunkt vom Schreiben über persönliche Emotionen und gesellschaftliche Themen auf das Angehen globaler Ungerechtigkeiten verlagert und reflektieren den turbulenten Zustand der Welt auf eine Art und Weise, zu der andere Künstler nicht in der Lage oder nicht bereit zu sein scheinen. Sängerin Sharon den Adel erklärt: „Der Krieg in der Ukraine hat uns sehr beeinflusst. Als Künstler werden wir von der Welt inspiriert, und wir haben diese Plattform. Wir sind Geschichtenerzähler, und ich denke, als menschliche Wesen sollten wir über diese Dinge sprechen.“

Leidenschaftlicher und politischer Fokus

Während Songs wie ‘Wireless’ oder We Go To War’ die autoritäre Aggression in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten thematisieren, befasst sich der Titelsong selbst mit der Notlage von Frauen, die nach der Ermordung von Mahsa Amini im Iran für ihre Rechte kämpfen. Sharon erklärt: „Als Kind habe ich im Jemen gelebt. Meine Eltern haben in mehreren Ländern des Nahen Ostens gelebt, und ich habe sie oft besucht, wenn sie dort waren. Es ist eine andere Welt. Durch meine Zeit dort fühle ich mich mit diesem Teil der Welt verbunden. Ich war so unglaublich beeindruckt von der Tapferkeit der jungen Frauen dort, die ihre Schals verbrannten, obwohl sie wussten, dass sie ins Gefängnis oder Schlimmeres geworfen werden würden – es ist herzzerreißend.“

Dieser leidenschaftliche und politische Fokus spiegelt sich in der Intensität und Härte der Musik wider und die Band hat gleichzeitig damit eine neue Ära musikalischer Experimentierfreude und lyrischer Tiefe eingeleitet. Sie haben Grenzen erweitert und präsentieren ihre künstlerische Entwicklung mit den neuen Songs. Durchdrungen von einer enormen dynamischen Bandbreite, die die ganze Tiefe der symphonischen Heaviness auslotet, ist BLEED OUT ebenso überschwänglich hart, wie politisch tiefgründig.

Tracklisting BLEED OUT:

