Wolfgang Van Halen ist von der Metallica-Tournee begeistert

Wolfgang Van Halen, Frontmann von Mammoth WVH, wurde in einem Interview mit Matt Pinfield auf 95.5 KLOS‘ New & Approved-Show auf die M72-Welttournee mit Metallica angesprochen. Der Musiker scheint begeistert.

Wolfgang Van Halens Treffen mit Lars Ulrich

Empfehlung der Redaktion Jason Becker verkauft seine Eddie Van Halen-Gitarre Hard Rock , Neoklassischer Metal Aufgrund seiner laufenden, sehr hohen Pflegekosten sieht sich Jason Becker gezwungen, eine Gitarre zu verkaufen, die ihm einst Eddie Van Halen schenkte. Er erzählt von seinem ersten Treffen mit Lars Ulrich bei dem Taylor Hawkins-Tribute-Konzert in London: „Er war super freundlich und super nett. Wir gaben uns die Hand und unterhielten uns ein Weilchen, ich hatte keine Ahnung, dass das dazu führen würde, dass er uns bittet auf der kompletten Tour zu spielen.“

M72 Welttournee

Empfehlung der Redaktion Metallica: Arlington-Konzert wird in Kinos übertragen Heavy Metal, Thrash Metal Metallica übertragen zwei ihrer Shows der aktuellen Tour zu 72 SEASONS in ausgewählten Kinos. Tickets für das Event gibt es bereits zu erwerben. Mammoth WVH spielen auf der aktuellen M72 Metallica-Welttournee als Supportact für Metallica. Van Halen sagt: „Ich glaube wir sind der einzige Opener, der bei jedem Konzert mitspielt, was total verrückt ist. Ich freue mich sehr und ich fühle mich geehrt, dass wir ein Teil davon sein dürfen.“

Mammoth Van Halen haben schon einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie die Konzerte aussehen: „Wir haben schon in Amsterdam gespielt, das war schon irre. Die haben eine krasse Bühne, also ist es eine sehr neue Erfahrung, aber wie gesagt, wir fühlen uns sehr geehrt und freuen uns, dabei zu sein.“

Bühnen-Extravaganz

Empfehlung der Redaktion Rick Allen über Eddie und Wolfgang Van Halen Glam Metal, Hard Rock , Heavy Metal Bei einem Aufeinandertreffen von Rick Allen und Wolfgang Van Halen schwärmte der Def-Leppard Schlagzeuger von dessen Vater. Trotzdem ist es für eine junge Band wie Mammoth WVH auch überwältigend, derartige Konzerte zu spielen. Der Frontmann erklärt: „Als wir zum ersten Mal in das Stadion gelaufen sind, war der erste Gedanke: ‚So etwas haben wir noch nie gemacht’. Wir waren erst mal total geschockt, auch während des Soundchecks haben wir uns immer gefragt, ob wir das wirklich durchziehen.“

Wolfgang Van Halen erzählt weiter: „Wenn dann bei der wirklichen Show auch noch echte Menschen da sind, ist es einfach total unglaublich. Es ist, glaube ich, die extravaganteste Form eines Konzerts und einer Bühne, auf der ich je gespielt habe. Total verrückt!“

Mammoth WVH sind nicht nur auf der Metallica M72-Tour vertreten, sondern ab August auch in Nordamerika mit Alter Bridge und Sevendust auf Tournee und im Winter auf einer Headliner-Tour mit Nita Strauss als Support.

