Jason Becker verkauft seine Eddie Van Halen-Gitarre

Jason Becker, der seit 1989 unter der unheilbaren Nervenkrankheit ALS leidet, bietet seine E-Gitarre zum Verkauf an, die er einst von Eddie Van Halen geschenkt bekam. Grund dafür sind die horrenden Pflegekosten, welche der Musiker aufbringen muss. Seine Krankheit ist inzwischen derart fortgeschritten, dass er die meisten motorischen Fähigkeiten verloren hat und auf entsprechende Hilfe angewiesen ist.

Eddies Gitarre unter dem Hammer

Von dem YouTuber Benny Goodman (The Neurotic Guitarist) wird eine Versteigerung des Instruments organisiert, um die Gebühren zu umgehen, die gewöhnlicherweise von regulären Auktionshäusern veranschlagt werden. Ursprünglich wechselte die Gitarre mit dem Namen „Wolfgang #69" (benannt nach Wolfgang Van Halen) in Jasons Besitz, nachdem Eddie Van Halen 1996 diesen bei sich zu Hause besuchte. Jasons Krankheit war zu jenem Zeitpunkt bereits fortgeschritten, weshalb Eddie Van Halen für diesen Gitarre spielte. Im Dezember 2020 veröffentlichte Jason ein Video des besagten Zusammentreffens. „Eddie war so ein wunderbarer Mensch", sagte der Musiker. „Er war unglaublich nett zu mir und meiner Familie. Er war nicht nur mein größter Einfluss, er hatte auch ein so großes Herz. Um ehrlich zu sein, hat er mir das Leben gerettet."

Jason Becker erreichte vor allem als Teil der Metal-Band Cacophony (1986-1989), die er unter anderem zusammen mit Marty Friedman bildete, Bekanntheit. 1989 spielte er an der Seite von David Lee Roth dessen drittes Soloalbum A LITTLE AIN’T ENOUGH (1991) ein. Die anschließende Tournee zu der Platte konnte der Gitarrist aufgrund seiner ALS-Erkrankung nicht mehr bestreiten.

