Rick Allen über Eddie und Wolfgang Van Halen

In einer Podcast Episode von „Paltrocast“ sprach der Def Leppard-Schlagzeuger Rick Allen über eine Unterredung, die der Musiker einst mit Wolfgang van Halen geführt hatte. Rick habe dem Sprössling der Gitarrenkoryphäe davon erzählt, wie er einst dessen Vater, Eddie Van Halen, traf. Aber auch über Wolfgang selbst hat er Positives zu berichten.

Rick Allen teilt freudige Erinnerungen

„Interessanterweise hatte ich großes Glück, Wolfies Vater kennenzulernen" , sagte Rick in dem Podcast. „Ich habe ihn durch einen Freund von mir kennengelernt, Steve Lukather, der bei Toto spielte. Das war damals, in den 1980ern." Bei einem Aufeinandertreffen mit Eddies Sohn Wolfgang erzählte der Schlagzeuger diesem von besagter Begegnung. Ich hatte neulich die Gelegenheit, mit Wolfie in einen Golfwagen zu steigen. Ich sagte zu ihm: „‚Weißt du, ich habe deinen Vater durch Steve Lukather kennengelernt.' Und ich denke, Wolfie steht Steve immer noch sehr nahe. Es war ein wirklich wundervoller Moment."

Rick Allen ergänzte bezüglich Wolfang: „Er ist ein wunderbarer Mensch. Er ist unfassbar ausgeglichen. Und wir haben uns alle zusammengetan, um ihn zu unterstützen, weil er mit viel Leid und Verlust zu kämpfen hatte. Er ist ein toller Kerl. Und ich denke, wir werden in Kontakt bleiben. Es war schön, ihn kennenzulernen.“

