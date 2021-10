Zocker-Rocker: Max Karon (Once Human)

Das komplette Zocker-Interview mit Max Karon von Once Human findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2021

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Max Karon: Meine frühesten Erinnerungen sind die an eine breite Auswahl von Spielen im Startmenü eines Windows 95-Rechners. Und die an den Sega Game Gear! Wobei es für mich erst richtig losging, als ich den N64 bekommen habe. Es hat dabei gut gepasst, dass ich ein Einzelkind war. In diesem Zusammenhang sollte ich ebenfalls erwähnen, dass mich Videospiele definitiv geprägt haben, wie ich heute Musik wahrnehme und sie genieße – es hat alles bereits in meinen ganz jungen Jahren angefangen.

MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung?

MK: Das ist ziemlich schwer zu sagen, Konsolen und die entsprechenden Medien kommen und gehen. Aber ich denke, im Moment sind es ungefähr 120 Titel.

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

MK: Manche Spiele sind gut, weil sie es schaffen, mich bestimmte Dinge fühlen zu lassen. Es kommt dabei aber wirklich auch auf meine Stimmung an. Ich denke nicht, dass irgendein Spiel die Krone als „bestes Spiel aller Zeiten“ bekommen kann, zumindest nicht von mir. Wie auch immer, rechnet man allein nach den gesammelten Spielstunden, wäre es ‘Skyrim’. Und wenn man nach unnötig gekauftem Merch rechnet, ‘Portal 2’.

