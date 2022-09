METAL HAMMER sprach mit Verantwortlichen von Labels, Merchandise-Herstellern sowie Festival- und Konzertveranstaltern über die aktuelle Inflation.

Nach ungewöhnlich vielen Jahren bemerkenswerter Preisstabilität wird das Leben derzeit in jeder Hinsicht teurer. Das allgemeine Preis-Niveau steigt, und für den gleichen Lohn können sich die Menschen weniger leisten. Der Kaufkraftverlust lässt jeden Euro in der Tasche an Wert verlieren, und diese Teuerung wird als Inflation bezeichnet. Bekanntlich reagieren einige Zeitgenossen besonders kritisch auf jegliche Preiserhöhung von Festival- und Konzertkarten, T-Shirts und Tonträgern. Auch in Metal-Foren ist dann…