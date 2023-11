Diese Woche stellen wir euch wieder die spannendsten Neuigkeiten der Gaming-Welt vor!

‘CoD Modern Warfare 3’: Seasons geleakt Damit auch alle in Zukunft am Ball bleiben, wird der kommende Shooter aus dem Hause Activision nach dem Release am 3. November in regelmäßigen Abständen mit weiteren Inhalten gefüllt. Bald stehen 20 Jahre ‘Call Of Duty’ vor der Tür und die kommenden Seasons wollen sich an älteren Teilen und beliebten Maps und Waffen orientieren. Da wäre zum Beispiel das Karabiner-Gewehr Kar98 aus ‘WW2’ oder das Lasergewehr EM1 aus ‘Advanced Warfare’. Natürlich wird euch Activision die in der modernen Videospiel-Welt nicht wegzudenkenden Skins der sogenannten Operator für eine Spielfigur und eure Schießeisen anbieten - mal…