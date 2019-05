Zwei Künstler bekannter Slayer- und Judas Priest-Albumcover verstorben

Roslaw Szaybo und Larry Carroll, zwei Grafikdesigner, die hinter einigen bekannten Album-Kunstwerken stecken, sind in der vergangenen Woche gestorben. Der in Polen geborene Künstler Szaybo war vor allem dafür bekannt, das ikonische Logo für Judas Priest sowie die Albumcover für einige der größten Veröffentlichungen der Band zu entwerfen.

Szaybos Arbeiten zierten unter anderem SIN AFTER SIN, HELL BENT FOR LEATHER, STAINED GLASS und BRITISH STEEL. Die Hand, die auf dem zuletzt genannten Album eine Rasierklinge hält, stammt von Szaybo selbst. In seiner langen und erfolgreichen Karriere entwarf er aber auch Platten-Artworks für The Clash, Santana, Janis Joplin und viele mehr. Der Künstler wurde 85 Jahre alt.

Judas Priest SIN AFTER SIN

Judas Priest KILLING MACHINE

Judas Priest STAINED CLASS (1978)

Judas Priest BRITISH STEEL

Judas Priest POINT OF ENTRY

Chicago IF YOU LeAVE ME NOW

The Clash THE CLASH

Simon And Garfunkel BEST OF

Soft Machine SEVEN

Beethoven SYMPHONY NR. 9

Santana CARNIVAL

Gilbert O'Sullivan BEAR WITH ME

Dr. Hook And The Medicine Show BEST OF

Der in Australien geborenen und in den USA aufgewachsene Lawrence „Larry“ Carroll, verstarb im Alter von 65 Jahren, wie Artforum und Galerie Karsten Greve bekanntgaben. Neben vielerlei ausdrucksstarker Skulpturenbilder war der Künstler für die Cover-Gestaltung der Slayer-Alben REIGN IN BLOOD, SOUTH OF HEAVEN, SEASONS IN THE ABYSS und CHRIST ILLUSION verantwortlich.