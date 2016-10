Asking Alexandria: Denis Stoff erklärt seinen Ausstieg

Weiterlesen Asking Alexandria: Danny Worsnop ist offiziell zurück Danny Worsnop ist zurück bei Asking Alexandria. Die Geschichte dieser Reunion ist laut Ben Bruce allerdings deutlich abenteuerlicher, als auf den ersten Blick ersichtlich Nachdem Asking Alexandria mehr oder weniger überraschend verkündeten, dass sie sich mit ihrem ehemaligen Frontmann Danny Worsnop versöhnt hätten und dieser in Zukunft wieder für die Band am Mikro stehen würde, hatte Gitarrist Ben Bruce erklärt, dass man den Interims-Sänger Denis Shaforostov nicht wie vermutet gefeuert habe. Stattdessen habe sich dieser plötzlich nicht mehr gemeldet.

Jetzt meldet sich Shaforostov mit einem knappen Antwort-Kommentar auf Twitter zu Wort und konstatiert: “Ich habe Asking Alexandria verlassen, weil ich an diesem Punkt meines Lebens nicht in einer tourenden Band sein kann. Es gibt kein Drama und ich will kein Teil davon sein!”