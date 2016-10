Die Metal-Alben der Woche vom 21.10.2016 mit Korn, Dee Snider, Wormrot u.v.a. Share teilen teilen twittern teilen mailen 1 von 35 Korn THE SERENITY OF SUFFERING

2 von 35 Snider, Dee WE ARE THE ONES

3 von 35 Wormrot VOICES

4 von 35 Wardruna RUNALJOD – RAGNAROK

5 von 35 Wovenwar HONOR IS DEAD

6 von 35 Amaranthe MAXIMALISM

7 von 35 Johnny Deathshadow BLEED WITH ME

8 von 35 Black Oak County BLACK OAK COUNTY

9 von 35 Among The Weeds THIS IS NO FAIRYTALE

10 von 35 Darkest Sins THE BROKEN

11 von 35 Aeternitas HOUSE OF USHER

12 von 35 Blind Ego LIQUID Foto: stefan. All rights reserved.

13 von 35 Die Dorks URLAUB IN DER BRD

14 von 35 Destrage A MEAND TO NE END

15 von 35 Dead Label THRONE OF BONES

16 von 35 Eyevory INPHANTASIA

17 von 35 Ewigheim SCHLAFLIEDER

18 von 35 Glitter Wizard HOLLOW EARTH TOUR

19 von 35 Forever Still TIED DOWN

20 von 35 Jimmy Eat World INTEGRITY BLUES

21 von 35 I Prevail LIFELINES

22 von 35 Khemmis HUNTED

23 von 35

24 von 35 Miracle Flair ANGELS CAST SHADOWS

25 von 35 Poltergeist BACK TO HAUNT

26 von 35 Pelander TIME

27 von 35 Red Sun Rising POLYESTER ZEAL

28 von 35 Pretty Reckless, The WHO YOU SELLING FOR

29 von 35 Shadecrown AGONIA

30 von 35 Svin MISSIONAER

31 von 35 T.O.M.B. FURY NOCTURNUS

32 von 35 Until The Uprising OUT OF TIME

33 von 35 Tygers Of Pan Tang TYGERS OF PAN TANG

34 von 35 Vdelli OUT OF THE SUN

35 von 35 Zaum EIDOLON Previous Image Next Image

Korn

Es gab Zeiten, da wandelte eine ganze Generation von Nachwuchs-Bands auf den Pfaden von Korn – und direkt in den Abgrund. Das Original blieb (und bleibt auch mit THE SERENETY OF SUFFERING bis heute) eben das Original.

Lest das komplette Review zu THE SERENETY OF SUFFERING hier!

Dee Snider

Dee Sniders Drohung, dass die meisten Metal-Fans sein neues Soloalbum wohl hassen würden, entpuppt sich nach dem fraglichen Hörgenuss von WE ARE THE ONES als maßlose Untertreibung.

Lest den kompletten Verriss zu WE ARE THE ONES hier!

Wormrot

In einer Zeit, in der selbst Death Metal-Bands beachtliche Erfolge in den Album-Charts erzielen, ist Metal so gefährlich geworden wie eine Zusatzversicherung für den Brustbeutel der Karate-Core-Kids, um ein Zitat von Long Distance Callings Jan Hoffmann kurz zweckzuentfremden. Da hilft nur noch VOICES!

Lest das komplette Review zu VOICES hier!