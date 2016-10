Dee Sniders Drohung, dass die meisten Metal-Fans sein neues Soloalbum wohl hassen würden, entpuppt sich nach dem fraglichen Hörgenuss von WE ARE THE ONES als maßlose Untertreibung.

Wer, wenn nicht jene treu ergebenen Fans, soll denn bitte Gefallen an diesem gequirlten Haufen Quatsch finden, den uns der Twisted Sister-Sänger und -Song-Schreiber hiermit vorsetzt? Alice Cooper für Gebisslose wie im Titel-Track, alberne Indie-Anleihen und der vermaledeite Millennial Whoop wie auf ‘Rule The World’ und ‘Believe’ (Nein, Dee, du bist nicht Lorde und wirst auch niemals das primär pubertäre Publikum von Chvrches ansprechen), eine Pianoversion von ‘We’re Not Gonna Take It’ (!) sowie das armselig ausdruckslose Abziehbild-Cover des Nine Inch Nails-Über-Hits ‘Head Like A Hole’ sind die befremdlichen Bestandteile dieser Platte.

Von all den anderen Alternative-, Modern Rock- und Industrial-Elementen sowie Pseudo-Pop-Frechheiten (‘Superhero’), die zeitgenössische künstlerische Relevanz im Rentenalter suggerieren sollen, ganz zu schweigen. Es hätte alles so schön sein können. Twisted Sisters Ruhestand ging unlängst mit dem größtmöglichen Knalleffekt und verdienten finalen Beifall über die Bühne. Warum Snider jenes schöne Schlussbild mit dieser Frechheit von Album gleich wieder besudeln muss, erschließt sich nicht.