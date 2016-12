Metallica: Seht den Werbe-Spot zu Weihnachten!

Als hätten Metallica diese Werbung nötig: Die Verkaufszahlen des neuen Metallica-Albums HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT sind so stark, dass das Album auf dem hart umkämpften US-Musikmarkt den dritten Platz der stärksten Releasewochen des Jahres einnehmen konnte.

Wer das neue Album noch nicht sein Eigen nennt oder jemanden kennt, der es unbedingt haben sollte, kann sich jetzt mit dem neuen Werbe-Spot von Metallica zu Weihnachten einen Geschenke-Tipp abholen:

https://youtu.be/X3YCx8oPTT4 Video can’t be loaded: Metallica for Xmas – Stille Nacht jeder! (https://youtu.be/X3YCx8oPTT4)

Metallica: Nummer eins in Deutschland

Metallica landeten mit HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT wie erwartet und bereits zum achten Mal auf Platz eins der offiziellen Deutschen Album-Charts. Doch nicht nur das: die US-Metaller schafften zudem den besten Album-Start des Jahres 2016 – die Scheibe hatte bereits nach einer Woche den begehrten Platin-Status erlangt, was bedeutet, dass alleine in Deutschland über 200.000 Exemplare der Scheibe an den Fan gegangen sind.