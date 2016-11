Metallica: Verfolgt den Fan-Chat hier im Livestream

Metallica feiern auch in Deutschland ausgiebig den anstehenden Release von HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT. Nachdem sie sich gestern mit dem deutschen TV ein Stelldichein gaben und in Berlin im intimen Rahmen vor 400 Fans live spielten, soll es auch am morgigen Mittwoch, den 16. November groß weitergehen. Den angekündigten Fan-Chat könnt ihr morgen um 15 Uhr unten im Livestream verfolgen!

Um an dem Fan-Chat mit allen Metallica-Mitgliedern teilzunehmen, müsst ihr eure Frage einfach auf Facebook, YouTube oder Twitter unter dem Hashtag #AskMetallica stellen. Die ausgewählten Fragen werden von Metallica live im Chat (unten) beantwortet.

Davor besuchen die vier Bandmitglieder in vier verschiedenen Städten, vier verschiedenen Radiosender. Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr sind James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Rob Trujillo live in München (Rock Antenne), Köln (WDR 2), Hannover (Radio 21) und Berlin (Star FM) zu hören.

Verfolgt den Live-Chat mit Metallica ab morgen um 15 Uhr hier: