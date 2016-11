Im Fernseh-Pit bei: Metallica

Heavy Metal-Halligalli: Wenn Metallica in der Stadt sind, steht alles Kopf. So auch am Montag vor dem Release ihres neuen Albums HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT. Das Geheim-Konzert war absichtlich nebulös als Fan-Event angekündigt worden, Tickets gab es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen – etwa beim Metallica-Fanclub oder zehn Stück auf www.metal-hammer.de. Erst am Tag des Auftritts wurden den Gewinnern alle Details mitgeteilt: Treffpunkt Nachmittags am Studio der ProSieben-Sendung ‘Circus Halligalli’.

So stehen sich neben allerlei Fans auch zahlreiche Medien- und Branchenvertreter, Musikern von Kraftklub, In Extremo-Drummer Specki T.D. und Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe die Füße in den mit Wiener Würstchen gefüllten Bauch. Ärgerlich, dass trotz Ortstermin um 16 Uhr mehr als drei Stunden vergehen, bevor Bewegung in die Sache kommt und sich die Türen ins TV-Studio öffnen. Doch worüber will man sich beklagen: Man ist einer von nur knapp 400 Gästen bei einer Metallica-Show!

METAL HAMMER-Leser Martin Wnuk war beim Metallica-Geheimkonzert in Berlin

Es war mein erster Metallica Live-Gig und es war ein super Auftritt. Natürlich zu kurz.

Die Organisation seitens des Studios war, sagen wir nicht ganz gelungen. Drei Stunden Warten und Rumstehen waren nicht so toll. Ich bin aber froh, dass wir uns keine ganze Folge ‘Circus Halligalli’ anschauen mussten.

Die Clubatmosphäre war der Hammer, die Stimmung super. Einfach genial, Metallica in solch einem Rahmen sehen zu dürfen. Und großes Lob an die Band für diese Fan-Nähe.

Und danke für diese Gelegenheiten, die ihr euren Lesern auch bietet.

