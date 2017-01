4 / 7

Punk Rock

Es gibt einen Punkt an jedem DJ-Abend, an dem die Besucher nicht mehr die großen Hits, sondern Mitgrölmucke hören möchten. Die Textsicherheit lässt ab einer bestimmten Uhrzeit (okay: Promillegrenze) eben zu wünschen übrig (das Gleichgewichtsgefühl sowieso), und dann möchte man lieber schunkeln, grölen und sich gegenseitig in den Armen liegen. Die Kreuzberger Brew 36 (bestehend […]