Die US-Deather Six Feet Under werden am 24. Februar ihr neues Album TORMENT veröffentlichen. Jetzt hat die Band um Chef Chris Barnes die zweite Single ‘Exploratory Homicide’ veröffentlicht. Passend zum Song demonstriert Jeff Hughell, was man eigentlich tun muss, damit Gitarre und Bass nach Death Metal klingen. Seht das Playthrough-Video zur neuen Six Feet Under Single […]