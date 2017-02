4 / 7

Modern Rock

Seltsame Platte. Aber seltsam muss ja nicht schlecht bedeuten. Schon im ersten Lied fühlt man sich mal an Refused, dann Slayer, Nine und A Day To -Remember erinnert. Im Verlauf des Albums kommen auch noch skandinavischer Schweine-Rock, alternativer Metal und Bring Me The Horizon in den -Mixer rein. Diese Norweger denken gar nicht daran, ihr […]