Deep Purple kündigen neues Album =1 an

Deep Purple haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums anberaumt. Das Quintett, das zweifelsohne zu den einflussreichsten Classic Rock-Bands aller Zeiten zählt, wird am 19. Juli 2024 die Platte =1 herausbringen. Einen der insgesamt 13 darauf zu findenden Tracks koppeln die Briten am 30. April vorab als Single aus.

Klassisch-modern

=1 stellt die nunmehr 23. Studioscheibe der Formation sowie das erste Werk dar, das Deep Purple in ihrer aktuellen Besetzung eingespielt haben. Neu dabei ist bekanntlich Gitarrist Simon McBride, der den Platz von Steve Morse übernommen hat, welcher sich um seine krebskranke Frau kümmern musste. Weiterhin mit an Bord sind natürlich Frontmann Ian Gillan, Bassist Roger Glover, Drummer Ian Paice sowie Keyboarder Don Airey. Klanglich braucht man von der Gruppe keine Experimente zu erwarten. Der erneut von Bob Ezrin produzierte Longplayer fängt laut Pressemitteilung „den klassischen Sound der Band ein, ohne sich auf Nostalgie zu verlassen“.

Des Weiteren heißt es darin: „Der rätselhafte Albumtitel =1 symbolisiert die Vorstellung, dass sich in einer immer komplexer werdenden Welt letztendlich alles auf eine einzige, vereinheitlichte Essenz reduzieren lässt. Alles summiert sich zu eins. Die vollständige Bedeutung wird in den kommenden Wochen enthüllt.“ Mit =1 im Gepäck gehen Deep Purple dieses Jahr auf große =1 MORE TIME-Tour mit weltweit 60 Konzerten. Im Juli und Oktober stehen dabei Live-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Programm.

Deep Purple auf =1 MORE TIME-Tour:

20.06. CH-Solothurn, Summerside Festival

08.07. CH-Montreux, Montreux Jazz Festival

16.07. A-Innsbruck, Olympiahalle

18.07. Salem, Castle Grounds

19.07. Dresden, Elbufer Open Air

21.07. Winterbach, Zeltspektakel

19.10. Berlin, Schmellinghalle

20.10. Erfurt, Messehalle

22.10. Mannheim, SAP Arena

23.10. München, Olympiahalle

25.10. Essen, Grugahalle

—

