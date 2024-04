Metallica: Kindheitshaus von Lars Ulrich auf dem Markt

auch interessant

Wer schon immer mal in einem Haus eines Rock-Stars wohnen wollte und nichts dagegen hat, in Dänemark zu leben, hat jetzt die Chance darauf. Denn das einstige Zuhause von Metallica-Drummer Lars Ulrich steht derzeit zum Verkauf. Aufgerufen werden dabei 48 Millionen Dänische Kronen beziehungsweise 6,43 Millionen Euro.

Verrückte Typen

Das rhythmische Rückgrat von Metallica lebte bis zu seinem 17. Lebensjahr mit seinen Eltern Torben und Lene Ulrich in dem Haus in Hellerup, einem Stadtteil des ostdänischen Orts Gentofte. Anschließend zog er mit seiner Familie nach Los Angeles um. In einem unten zu sehenden Video erinnert sich Lars an die Zeit in dem Anwesen. „Ich habe hier 17 Jahre verbracht, genau dort drin. Oben am Balkom war das Musikzimmer meines Vaters, in dem er saß und Miles Davis und John Coltrane-Alben anhörte. Kopenhagen war in den Sechziger Jahren irgendwie die Brutstätte des Jazz in Europa. All die Jazz-Musiker kamen und hingen hier ab, viele Hippies.

Empfehlung der Redaktion Metallica haben ihre Lehren aus Newsted-Ausstieg gezogen Thrash Metal Bassist Robert Trujillo darf sich im Gegensatz zu Jason Newsted in den Neunziger Jahren auch abseits von Metallica musikalisch austoben.

Da war seine Art von Umfeld abseits vom Tennis. Wenn er entspannte, hing er mit all diesen verrückten Typen ab. Daran war überhaupt nichts typisch. Im Gegensatz zu dem, was zum Beispiel James Hetfield über seine Kindheit erzählt, war das, was hier drin vor sich ging, ein komplett anderes Universum.“ Darüber hinaus machte der Metallica-Musiker auch sein Musikzimmer aus: „Hinter diesen Fenstern da drüben hatte ich mein Schlagzeug. In diesem Zimmer hatte ich meine Stereoanlage, all meine Schallplatten und all meine 700 Deep Purple-Poster.“ Erbaut wurde das Haus 1907 nach dem Plan von Architekt Carl Brummer.

METALLICA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.