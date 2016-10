Of Mice & Men: Austin Carlile erholt sich von Rissen in der Wirbelsäule

Nachdem Of Mice & Men ihre Europatour aufgrund von Rückenverletzungen ihres Sängers Austin Carlile abbrechen mussten, hat sich dieser jetzt aus dem Krankenhaus gemeldet, nachdem er sich einer Operation an der Wirbelsäule unterziehen musste. In mehreren Twitter-Postings wandte sich der Frontmann an die Fans und enthüllte, wie schwer seine Verletzungen wirklich waren.

“Die erste Prozedur war, einen Riss in meiner mittleren Wirbelsäule zu reparieren, der von einer Bandscheibe ausgelöst wurde, die ihren Faserring durschlagen hat.” erklärt Carlile. “Jetzt warte ich darauf, dass das heilt, damit die nächsten Risse in meiner unteren Wirbelsäule und an der Basis meines Nackens repariert werden können.”

“Abgesehen von meiner Herz-OP habe ich noch nie so etwas Fieses durchgemacht. Danke für euren Support!”

First procedure was able to fix one of the tears in my mid-spine caused by a bludgeoned disc tearing through the dural encasing it, now I’m — Austin Carlile (@austincarlile) 23. Oktober 2016

waiting for it to heal the see the results & move on to fixing the other tears in my low spine & base of neck/head Monday or Tuesday. More — Austin Carlile (@austincarlile) 23. Oktober 2016

recovery & resting plus A LOT of sleeping. God has a purpose for me in this & I will fight through it with Him no matter how long it takes. — Austin Carlile (@austincarlile) 23. Oktober 2016