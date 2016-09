Expire WITH REGRET

Man soll ja immer mit einem Knall gehen. Expire haben sich das zu Herzen genommen und noch vor der Veröffentlichung ihres dritten Albums WITH REGRET ihre Auflösung bekanntgegeben.

Bevor man deswegen in Trauer verfällt, kann man sich aber erst mal darüber freuen, was für ein Brett die Jungs aus Milwaukee zum Abschied raushauen. 13 Songs in 23 Minuten sind eine Ansage, die nicht misszu-verstehen ist: Hier wird ohne Verschnaufpause durchgeknüppelt.

Für ihre Innovativität sind Expire nicht gerade bekannt – wer aber auf kompromisslosen und aggressiven Hardcore à la Trapped Under Ice oder Turnstile steht, ist hier (genau wie mit dem Vorgänger PRETTY LOW) bestens beraten. Shouter Joshua Kelting rechnet gewohnt hart mit seinen inneren Dämonen und Feinden ab, „fighting fire with fire, fighting hate with hate“, wie es in ‘Turned To Dust’ heißt.

Dieses Gekeife wird in der aktuellen Hardcore-Landschaft schon sehr fehlen. Wer also die Chance hat, bei der kommenden Abschiedstournee dabeizusein, sollte sich das auf keinen Fall entgehen lassen.