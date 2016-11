Mit dem ehe-maligen Marduk-Frontmann Legion und Emperor Magus Caligula (früher Dark Funeral) stand schon einiges an schwarzer Prominenz hinter dem Mikrofon von Witchery.

Auf dem neuen Album darf sich Angus Norder von Nekrokraft austoben. Seine kratzige, nicht sonderlich tiefe Stimme passt hervorragend zum augenzwinkernden Black/Thrash der schwedischen Band, die in diesen Tagen ihr zwanzig-jähriges Bestehen feiert.

An die ersten beiden Werke RESTLESS AND DEAD und DEAD, HOT AND READY kommt IN HIS INFERNAL MAJESTY’S SERVICE zwar nicht ran, aber mit ‘Zoroast’, ‘Nosferatu’, ‘The Burning Of Salem’ oder ‘Escape From Dunwich Valley’ servieren uns die verbliebenen Gründungsmitglieder Sharlee D’Angelo (unter anderem bei Arch Enemy und Mercyful Fate am Bass unterwegs), Band-Kopf Rickard Rimfält und The Haunted-Gitarrist Patrik Jensen überzeugende Hits in der Schnittmenge zwischen extremem und traditionellem Metal.

Witchery gelingt es auch zwei Jahrzehnte nach ihrer Gründung wie kaum einer anderen Band, hymnische Melodien mit Thrash- und Black Metal-Wurzeln zu verknüpfen, ohne dabei kitschig zu wirken. In dieser Form: gerne auf die nächsten zwanzig!