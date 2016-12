Das Rock am Ring 2017 wird doch nicht in Mendig stattfinden. Das gaben die Veranstalter um Marek Lieberberg jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Der echte Hammer folgt aber jetzt: Das Festival wird zu seiner ursprünglichen Heimat zurückkehren. Sprich: Rock am Ring 2017 wird wieder am Nürburgring stattfinden.

Weiterlesen Schwere Gewitter bei Rock am Ring: Verletzte durch Blitzeinschläge [Update] Erneut ist es bei Rock am Ring zu Verletzten durch Blitzschläge gekommen. Ein Fan musste noch vor Ort reanimiert werden. Wie Lieberberg erklärte, sei diese Entscheidung unausweichlich und der Veranstaltungsort Mending „nicht mehr haltbar” gewesen. In der Pressemitteilung heißt es: „Trotz Rekordbesucherzahlen werde die Wirtschaftlichkeit durch immense spezifische Anforderungen auf Dauer in Frage gestellt. Ständig erweiterte Auflagen der Naturschutzbehörden im Hinblick auf Umwelt-, Arten- und Gewässerschutz machten jetzt weitere Investitionen in Millionenhöhe erforderlich, ohne auf Dauer eine Genehmigungsfähigkeit zu gewährleisten.” Obwohl man immer alle Umweltauflagen erfüllt habe, sei eine erneute Verschärfung angekündigt worden, was für das Festival nicht tragbar gewesen sei.

Am Nürburgring: „könne man sich auf die Kernaufgabe konzentrieren, das traditionsreichste deutsche Festival inhaltlich und qualitativ zu gestalten.”, so die Veranstalter weiter.

Letztlich bedanke man sich bei der Stadt und Verbandgemeinde Mendig sowie den Landwirten der Region, die alles getan hätten, um dem Festival eine neue Heimat zu geben.

Für das Rock am Ring 2017 wurden bereits 40.000 Tickets verkauft. Diese behalten ihre Gültigkeit.

Schon nach der Absage im letzten Jahr und dem Entzug der Veranstaltungserlaubnis für den Festival-Sonntag nach einem Unwetter mit Blitzschlag und verletzen, machten Gerüchte um einen Abschied von Mendig die Runde. Dennoch war das Festival kürzlich mit dem Veranstaltungsort Mendig und den Headlinern Rammstein, System Of A Down und Die Toten Hosen angekündigt worden.