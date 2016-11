While She Sleeps: Neues Live-Video zu ‘Hurricane’ veröffentlicht

Die Sheffielder While She Sleeps haben ein neues Video zum Song ‘Hurricane’ veröffentlicht, dass eine exklusive Show im bandeigenen Warehouse zeigt. Das Lagerhaus wurde von den Musikern selbst renoviert und zur Bandzentrale umgestaltet. Die Show ist Teil der Crowdfunding-Kampagne, mit der While She Sleeps ihre neues Album YOU ARE WE finanzieren wollen, das ohne Unterstützung eines großen Labels veröffentlicht werden wird.

Seht das neue While She Sleeps-Video zu ‘Hurricane’ hier