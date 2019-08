14-jährige Drummerin covert ‘Unsainted’ von Slipknot

Wer es geschickt anstellt, kann im Internet der ganzen Welt zeigen, was er drauf hat. Sei es am Sechssaiter, am Mikro oder an den Fellen. Eine junge Amerikanerin namens Maren Alford hat sich nun einen aktuellen Slipknot-Song vorgenommen und ein Drum-Cover inklusive Video davon angefertigt. Ihren Clip zu ‘Unsainted’ könnt ihr euch unten ansehen.

Aussichtsvolle Zukunft

Über ihr Cover schreibt die 14-jährige Schlagzeugerin selbst: „Jay Weinberg ist einer meiner liebsten Drummer, und ich bin total aufgeregt, eines seiner Lieder zu covern. In dem Augenblick, in dem ich ‘Unsainted’ von Slipknot zum ersten Mal hörte, wusste ich, dass es dieses Stück sein wird. Ich bin sehr stolz darauf, zusammen mit Jay in der Künstler-Familie von SJC Drums zu sein.“ Yep, ihr habt richtig gelesen: Die junge Dame wird tatsächlich von einem Schlagzeughersteller gesponsert. Eine Karriere als Musikerin könnte weniger vielversprechend anlaufen.

Es ist auf jeden Fall immer wieder großartig, wenn Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll nutzen und ihre Energie darauf verwenden, nicht nur ein Instrument spielen zu lernen, sondern es sogar beherrschen. Maren Alford macht übrigens nicht nur allein Musik, sondern spielt zusammen mit ihren beiden Freundinnen Liv Haynes (14 Jahre) und Gigi Haynes (13 Jahre) in der Mädels-Band Not Ur Girlfrenz. Das Trio aus Dallas im US-amerikanischen Bundesstaat Texas hat in Amerika offenbar schon für so viel Aufsehen gesorgt, dass es zwei Mal bei der Vans Warped Tour mitfahren durfte.

Marens Version des Slipknot-Tracks hat inzwischen knapp 100.000 Views auf dem Konto. Zuvor hatte sie sich bereits an ‘Kickstart My Heart’ von Mötley Crüe versucht (siehe weiter unten).

