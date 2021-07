Am gestrigen 20. Juli 2021 jährte sich der Todestag von Linkin Park-Sänger Chester Bennington zum vierten Mal. Zu diesem Anlass hat seine Witwe Talinda Bennington ein humoriges Foto ihres Ehemanns mit einem Blatt Salat auf dem Kopf in den Sozialen Medien geteilt. Dazu schrieb sie ein paar Erinnerungen und Beobachtungen ihrer beider Kinder.

„Du hast immer einen Weg gefunden, uns alle zum Lachen zu bringen“, ruft sich Talinda ins Gedächtnis. „Du hast alles besser gemacht. Und als du diesen Salatbecher auf deinen Kopf gesetzt hast, um uns zum Lachen zu bringen, weil wir ewig auf unser Essen warten mussten, hast du noch einmal alles besser gemacht. Ich bin so froh, dass die Kinder und ich eine unüberschaubare Menge von Bildern und Videos haben, mit denen wir uns an dich erinnern können. Wir vermissen dich jede Sekunde an jedem Tag. Du bist die beste Person, die ich jemals gekannt habe. Ich sehe dich jeden Tag in unseren Babys. Lily ist — mit ihrem Aussehen und ihrer wunderschönen Stimme — dein Mini-Me. Tyler hat deine Scharfsinnigkeit, deinen Intellekt, dein Aussehen und die gleiche Besessenheit dafür, Raum und Zeit zu ergründen.

Und Lila, sie hat dein Herz aus Gold. Als sie nur wenige Tage alt waren, hast du ihre Hoffnungen und Träume für sie niedergeschrieben. Gott muss gesehen haben, was du aufgeschrieben hast, denn sie sind wahrlich alles, was du dir für sie gewünscht hast. Ich weiß, du kannst sie sehen. Ich würde alles geben, um dich wieder zu haben, damit du sie sehen kannst. Aber deswegen haben wir unser gesamtes gemeinsames Leben auf Heimvideos. Ich bin froh, dass ich niemals aufgehört habe, zu filmen. Heute schauen wir uns ein paar von ihnen an und erinnern uns daran, wie verdammt großartig du warst. Ich liebe dich.“ Chester Bennington wurde am 20. Juli 2017 tot aufgefunden. Es wäre der 53. Geburtstag seines ein paar Monate früher verstorbenen Freundes Chris Cornell (Soundgarden) gewesen.

You always had a way to make us all laugh. You always made everything better. And when you put this lettuce cup on your head to make us laugh because our food was taking forever, you made everything better once again. I’m so glad that the kids and I have vast amounts of pictures pic.twitter.com/GPeCW8fOmx

— Talinda Bennington (@TalindaB) July 20, 2021