Das Kult-Label feiert Geburtstag: In diesen Wochen blickt die Hannoveraner Metal-Institution Steamhammer auf erfolgreiche 40 Jahre zurück.

METAL HAMMER: Bevor du fester Mitarbeiter bei Steamhammer wurdest, hast du ein Praktikum bei der Hannoveraner Promoagentur CMM absolviert. Olly Hahn: Mein Praktikum bei CMM begann 1991, ein Jahr später wurde ich fest eingestellt. Ich erinnere mich noch genau an die ersten Themen, die ich zu betreuen hatte: Zunächst eine Interview-Reise mit Andy Scott's Sweet, dann folgte die Promotion für das Eloy-Album DESTINATION und BACK WHERE I…