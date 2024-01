40 Jahre METAL HAMMER: Die Initialzündung

METAL HAMMER: Wie bist du zum Musik-Journalismus gekommen?

Charly Rinne: Es gab zum damaligen Zeitpunkt zu viele Lehrer, eine mögliche Arbeitslosigkeit war ein Thema. Daher habe ich nebenbei parallel zum Lehrerberuf Interviews und Rezensionen für Rock- und Stadtmagazine verfasst. Das stieß direkt auf positive Resonanz. In Lüdenscheid gab es das Magazin namens Musik Szene, das sich selbst als Konkurrenz zum damaligen Klassenprimus Musikexpress verstand. Wenn die Musik Szene etwas heftigere Themen wie Whitesnake oder Kiss anging, war zu erkennen, dass sich die betreffenden Ausgaben besser verkauften.

40 Jahre METAL HAMMER: Der Anfang

Außerdem war 1983 klar, dass irgendwas in der Luft lag. Metallica gingen mit KILL ’EM ALL an den Start, Mötley Crüe veröffentlichten SHOUT AT THE DEVIL, Slayer debütierten und Venom und Manowar feierten erste Erfolge. Die Initialzündung zur Gründung des METAL HAMMER war die ‘ZDF Rockpop in Concert’-Veranstaltung am 17. und 18. Dezember 1983 in der Dortmunder Westfalenhalle mit Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Def Leppard, Ozzy Osbourne, Quiet Riot, Krokus und der Michael Schenker Group. Das ganze Spektakel wurde – leider verkürzt – Anfang Februar 1984 im TV ausgestrahlt.

Dias und Faxe

MH: Rob Halford ziert das erste Cover der METAL HAMMER-Geschichte von 1984. Warum habt ihr euch für Judas Priest und nicht beispielsweise Iron Maiden entschieden, die auch in der Ausgabe enthalten sind?

CR: Bei der ersten Ausgabe handelte es sich um eine Best Of aller Bands vom ‘Rockpop’. Es war eigentlich Zufall, dass Rob Halford auf dem Cover gelandet ist. Von ihm gab es schlicht das beste und geeignetste Dia-Motiv. Digital­kameras gab es damals noch nicht, da liefen die Prozesse noch komplizierter ab als heute … Bruce Dickinson hätte grundsätzlich natürlich auch super gepasst.

MH: In der ersten Ausgabe sind auch Rezensionen zu Huey Lewis & The News und Pat Benatar enthalten. Waren die Stilgrenzen damals fließend?

CR: Die Ausgabe musste Mitte Januar 1984 fertiggestellt sein. Ich schätze, bei diesen Rezensionen ging es eher darum, die Ausgabe vollzukriegen. Es musste alles sehr schnell gehen, im Grunde gab es nicht mal eine Redaktion. Der damalige Verleger Jürgen Wigginghaus betreute die Produktion der Startausgabe direkt vor Ort in der Druckerei in Süddeutschland, die Anzeigenabteilung saß in Lüdenscheid, und ich in meinem – das Wort gab es damals überhaupt nicht – Home Office, von wo aus ich mit freien Mitarbeitern und neuen Schreibern versuchte, die erste Ausgabe des METAL HAMMER fertigzustellen. Die Texte wurden auf der Schreibmaschine getippt, zur Post gebracht oder in die Druckerei gefaxt, um diese dann für das Layout setzen zu lassen.

Vorfinanzierung

MH: Welche Hürden gab es bei der Gründung des Magazins zu bewältigen?

CR: Sicher stellten die Finanzen einen bedeutenden Faktor dar. Als kleiner Verlag musste man zwei bis drei Ausgaben vorfinanzieren, bis die ersten Vertriebserlöse zurückgeflossen sind.

