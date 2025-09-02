Toggle menu

Metal Hammer

 Search

40 Jahre RUN FOR COVER von Gary Moore

Moore-Cover-q
von
Gary Moore startete nach seiner Zeit bei Thin Lizzy seine Solokarriere. Vor genau 40 Jahren veröffentlichte er einen Meilenstein.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Als Gary Moore 1985 sein fünftes Soloalbum RUN FOR COVER veröffentlichte, war das mehr als nur ein weiterer Meilenstein in seiner Diskografie. Es war der Moment, an dem der nordirische Gitarrenvirtuose endgültig aus dem Schatten seiner Vergangenheit trat und sich als Solokünstler etablierte. Vier Jahrzehnte später gilt das Album als stilprägende Wegmarke, die Moores musikalische Handschrift für die kommenden Jahre definieren sollte.

Ein volles Haus bei Gary Moore

RUN FOR COVER lebt nicht nur von Moores unverkennbarer Gitarrenarbeit, sondern auch einer beeindruckenden Liste von Gastmusikern. Glenn Hughes (Deep Purple), Paul Thompson (Roxy Music) und vor allem Phil Lynott, Moores langjähriger Weggefährte aus Thin Lizzy-Zeiten, verleihen dem Werk eine besondere Tiefe. Die Zusammenarbeit mit Lynott ist dabei besonders emotional: Gemeinsam singen sie ‘Out In The Fields’, ein kraftvolles Stück über die Unruhen in Nordirland – Moores Heimat und ein Ort, dessen Konflikte ihn zeitlebens beschäftigten.

Mit ‘Military Man’ steuerte Lynott ein weiteres Highlight bei. Das Lied wurde ursprünglich für seine Band Grand Slam geschrieben. Diese gründete er nach der Auflösung von Thin Lizzy im Jahr 1984. Grand Slam waren Lynotts Versuch, musikalisch neu Fuß zu fassen, doch sein früher Tod 1986 setzte dem Projekt ein jähes Ende. Erst 2016 wurde die Band wiederbelebt – ein spätes Echo auf eine kurze, aber intensive Phase.

Ein zeitloses Zeitzeugnis

Auch ‘Still In Love With You’, ein Thin Lizzy-Klassiker, fand seinen Weg auf das Album, allerdings erst in der späteren remasterten Version. Moore hatte bereits beim Original die Gitarre beigesteuert. Seine Neuinterpretation fügt sich nahtlos in die emotionale Tiefe des Albums ein. Musikalisch bewegt sich RUN FOR COVER zwischen melodischem Rock, Hard Rock und Blues. Der Sound ist typisch für die Achtziger: glatt produziert, mit Synthesizer-Flächen und sattem Schlagzeug. Doch Moores virtuose Gitarrenarbeit hebt das Album über seine Ära hinaus. Seine Soli sind nicht bloß technische Fingerübungen, sondern Ausdruck purer Emotion. Dadurch wird das Werk zu einem zeitlosen Klassiker.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

1985 gary moore Jahrestag Phil Lynott Run For Cover thin lizzy
Anthrax: PERSISTENCE OF TIME hat 35. Jubiläum
PERSISTENCE OF TIME sollte für Anthrax ein Neuanfang werden. Stattdessen spielten sich mehrere dramatische Szenen ab.
Spätestens nach ihrem Gastauftritt bei der Fernsehserie ‘Eine schrecklich nette Familie’ waren Anthrax und ihr damals aktuellstes Album PERSISTENCE OF TIME in aller Munde. Dass die Monate vor dem Dreh jedoch alles andere als rosig aussahen und Frontmann und Sänger Joey Belladonna gefeuert wurde, spricht für sich. Anlässlich des 35. Jubiläums der Veröffentlichung blicken wir heute zurück und hinter die Kulissen des fünften Anthrax-Albums. Anthrax wollten erwachsen werden Bis zu ihrem vierten Studiowerk AMONG THE LIVING (1986) waren Anthrax vor allem eines: purer Thrash. Dies sollte sich jedoch nun ändern, beschloss die Band einstimmig. Auch wenn klar war, dass jedes…
Weiterlesen
Zur Startseite