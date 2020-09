‘50 Heavy Metal Years’: Judas Priest bringen ihr erstes Buch heraus

Foto: Adrian Sailer. All rights reserved.

auch interessant

Nicht nur Judas Priest-Frontmann Rob Halford wird demnächst ein Buch herausbringen: Die Band hat nun ebenfalls ein gebundenes Werk angekündigt. Es trägt den Titel ‘Judas Priest – 50 Heavy Metal Years’ und dokumentiert die umfangreiche Geschichte der Band. Es wurde von David Silver, Ross Halfin und Jayne Andrews zusammengestellt und erscheint über Rufus Publications.

Weiterlesen Rob Halford: Aufnahmen zum Hörbuch seiner Autobiografie abgeschlossen Die Autobiografie des Judas Priest-Frontmanns Rob Halford gibt es ab Ende September nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören. Auf 648 Seiten wird es hauptsächlich Fotografien zu sehen geben. Hunderte von bisher unveröffentlichten Bildern, die von bekannten Rock-Fotografen wie Halfin, Neil Zlozower oder Mark Weiss geschossen wurden, sind darin enthalten und geben einen Einblick in das Band-Geschehen sowohl auf als auch hinter der Bühne.

Die aktuellen Bandmitglieder haben außerdem alle etwas in Textform zu dem Buch beigetragen. ‘Judas Priest – 50 Heavy Metal Years’ soll in vier verschiedenen Ausgaben verfügbar sein, darunter auch eine Version, mit der Geld für die Glenn Tipton Parkinson-Organisation gesammelt wird. Das Buch ist ab dem 11. September an dieser Stelle vorbestellbar, soll aber erst gegen Weihnachten rum, verschifft werden.