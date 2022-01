5FDP: Ivan Moody rekapituliert seine Nahtod-Erfahrung

Ivan Moody, Sänger von Five Finger Death Punch, feiert kommenden März sein viertes Jahr in Alkoholabstinenz. Nachdem der Musiker aufgrund eines alkoholbedingten Anfalls fast dem Tode erlag, entschied er sich damals, einen Entzug zu unternehmen. Von seiner Nahtod-Erfahrung berichtet er im Musikvideo zur neu aufgelegten Five Finger Death Punch-Single ‘The Tragic Truth’, die am 07. Januar 2022 zu seinem 42. Geburtstag erschien.

In einem Instagram-Video, das inzwischen deaktiviert wurde, ging Moody auf einige Fan-Fragen ein, die ihm nach der Veröffentlichung des Musikvideos gestellt wurden. Darin erzählte er: „Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist die nach meinem Tod. Erstens: War er echt? Ja. Ich habe vier Tage lang versucht, allein mit dem Trinken aufzuhören, und am vierten Tag hat mein Körper den Geist aufgegeben. Ich bekam einen Krampfanfall und starb. In der einen Sekunde reichte ich meiner Tochter noch ein Glas Wasser, und in der nächsten passierte es.

„Da war kein Licht“

Zweitens: Was habe ich gesehen? Wenn ihr das hört, müsst ihr euch zum einen fragen, ob ihr an ein Leben nach dem Tod glaubt“, fuhr er fort. „Ich selbst bin als Skeptiker aufgewachsen – sehr wissenschaftlich geprägt. Meine Familie war sehr christlich, sodass ich von Anfang an verwirrt war und immer wieder Löcher im System fand. Organisierte Religion war nie etwas, dem ich wirklich Glauben schenkte. Unnötig zu sagen, dass ich, rebellisch wie ich bin, auf der Suche nach Antworten war.

Kurze Reise durch das Jenseits

Moody fügte hinzu: „Ich habe Zoltán [Five Finger Death Punch-Gitarrist] gesagt, dass es so war, als würde man Teil des universellen Summens werden – völliger Frieden. Es war nicht kalt, es war nicht heiß. Es gab nichts, das mich belastete. Und für eine kurze Sekunde war ich frei. Und all diese Erinnerungen, weshalb man wohl sagt, dass das Leben vor den Augen vorbeizieht, begannen vor meinen Augen abzulaufen. Und ich sah Dinge aus meiner Kindheit bis hin zu diesem Moment. Und ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Das ist zu gut. Und ich bin noch nicht bereit dafür. Ich habe noch mehr zu erledigen.‘

Die Musik als Lebenselixier von Ivan Moody

Außerdem dankte Ivan Moody einigen Freunden und Kollegen aus der Musikbranche, die ihm halfen, seine dunkelsten Momente zu überwinden, darunter Rob Halford, Jamey Jasta und Jonathan Davis. „Das waren alles Leute, zu denen ich aufblickte, als ich zu kämpfen hatte, und ich war sehr, sehr glücklich und gesegnet, sie auf meiner Seite zu haben“, erzählte er.