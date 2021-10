METAL HAMMER präsentiert: Five Finger Death Punch + Megadeth

Five Finger Death Punch haben ihre erste Europatournee seit 2020 bekanntgegeben. Auftakt ist im Juni beim österreichischen Nova Rock-Festival. Insgesamt rocken die preisgekrönten, mehrfach mit Platin ausgezeichneten US-Amerikaner im Sommer 2022 Festivals und Arenen in 19 Städten 16 europäischer Länder. In Deutschland stehen dabei zwei Headlinershows in Mönchengladbach und Berlin auf dem Programm – inklusive Special Guest Megadeth.

Empfehlung der Redaktion Five Finger Death Punch nehmen 2 Alben im Sommer auf Modern Metal Five Finger Death Punch wollen dieses Jahr nichts anbrennen lassen und im Aufnahmestudio neue (und alte) Großtaten vollbringen. Mit ihrer aktuellen Single ‘Darkness Settles In’ landeten Five Finger Death Punch im Juni ihren 12. Nummer-eins-Hit in den US Rock Radio Charts. Der Track entstammt ihrem letzten, hochgelobten Album F8 (via Better Noise Music), das international hohe Chart-Platzierungen erreichte, und wurde von der Band gemeinsam mit dem Musikproduzenten Kevin Churko (Ozzy Osbourne, Disturbed, Slash et cetera) produziert.

‘Darkness Settles In’ tritt in die Fußstapfen drei vorheriger Single-Releases aus F8 – ‘Inside Out’, ‘A Little Bit Off’ und ‘Living The Dream’ – die allesamt auf Platz 1 der US Rock Radio Charts kletterten. Unlängst konnte die Band zudem die Gold-Auszeichnung von ‘A Little Bit Off’ in den USA sowie Schweden feiern.

Empfehlung der Redaktion Megadeth: Mustaine zeigt, wie man ‘Tornado Of Souls’ spielt Thrash Metal Ihr wollt lernen, wie man den Megadeth-Klassiker ‘Tornado Of Souls’ spielt? Dave Mustaine höchstpersönlich zeigt es euch! In Europa spielten FFDP zuletzt im Februar 2020 ausverkaufte Konzerte mit Megadeth und Bad Wolves. Aktuell arbeitet die Band im Studio an neuer Musik für ihr bevorstehendes neuntes Studioalbum, das 2022 erscheinen soll. Im Rahmen ihrer Europatournee werden sie diese dann live präsentieren: am 14. Juni in Mönchengladbach und am 15. Juni in Berlin – erneut unterstützt von Dave Mustaines Megadeth als Special Guest.

Five Finger Death Punch + Megadeth — live 2022

14.06. Mönchengladbach, SparkassenPark

15.06. Berlin, Wuhlheide

Karten zur Tour (ab 29.10.2021, 10 Uhr) unter www.metal-hammer.de/tickets.