Megadeth: Mustaine zeigt, wie man ‘Tornado Of Souls’ spielt

Dave Mustaine beim Megadeth-Auftritt auf dem Stone Free Festival am 16. Juni 2018 in London

Dave Mustaine ist fraglos ein Musiker, der polarisiert. Doch hier und da haut der Megadeth-Chef auch mal eine coole Aktion raus — so wie aktuell in einem kurzen Video (siehe unten). Dabei zeigt die Thrash Metal-Ikone den Fans in einem kurzen Clip, wie sie das Haupt-Riff des Band-Klassikers ‘Tornado Of Souls’ auf der Gitarre spielen können.

Band-Imperator

Aufgenommen wurde das Lehrvideo backstage beim Konzert in Reno, Nevada. Megadeth befinden sich derzeit nämlich mit Lamb Of God, Hatebreed und Trivium auf der „Metal Tour Of The Year“ quer durch die USA. Mit dabei ist auch das neueste Mitglied des Quartetts. Nach dem Rauswurf des langjährigen Bassisten Dave Ellefson ist bekanntlich wieder James LoMenzo bei der Gruppe eingestiegen. Seinen ersten Gig mit Mustaine und Co. spielte der 62-Jährige am 20. August in Austin, Teaxs. Zum ersten Mal schloss sich LoMenzo der Formation 2006 an und wirkte an den beiden Studiowerken UNITED ABOMINATIONS (2007) sowie ENDGAME (2009) mit. 2010 wurde er jedoch vor die Tür gesetzt und durch Originalbassist Ellefson ersetzt. Dave Mustaine feuerte Ellefson im Mai 2021 bei Megadeth, weil intime Videos im Internet aufgetaucht waren, die den verheirateten Bassisten beim Online-Sex mit einer jungen Frau zeigen.

„Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Obgleich wir nicht jede Einzelheit davon kennen, was passiert ist, ist das, was bisher ans Tageslicht gekommen ist, aufgrund einer bereits angespannten Beziehung genug, um es unmöglich zu machen, weiterhin zusammenzuarbeiten“, hieß es im zugehörigen Statement. Im Juli wurde Mustaine danach gefragt, ob an den Gerüchten, dass Ex-Metallica-Bassist Jason Newsted bei Megadeth einsteigt, etwas dran ist, und ob Ellefson womöglich irgendwann wieder in die Band zurückkehren könnte. Hierzu sagte er: „Um deine Frage danach zu beantworten, ob Jason Newsted in die Band einsteigt: Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ob es eine Chance gibt, dass Ellefson zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehrt — die Antwort darauf ist: nein.“

