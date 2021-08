Megadeth holen sich James Lomenzo für anstehende Tour

In wenigen Tagen stürmen Megadeth und Lamb Of God die nordamerikanischen Konzerthallen und Festivals. Die „Metal Tour Of The Year“ startet am 20. August 2021 in Austin, Texas, und endet am 02. Oktober 2021 in Quebec City, Quebec. Auch Trivium und Hatebreed sind mit an Bord und unterstützen die Headliner.

Empfehlung der Redaktion Neues Megadeth-Album: Mustaine lässt Bass neu einspielen Thrash Metal Die schon von Dave Ellefson aufgenommenen Bassspuren für das neue Megadeth-Werk wurden mittlerweile von einem unbekannten Bassisten neu eingespielt. Auf die bislang ungeklärte Frage, wer denn nun David Ellefson zukünftig am Bass ersetzen wird, gibt es inzwischen eine vorläufige Antwort. Das ehemalige Band-Mitglied James Lomenzo soll es sein – zumindest für die anstehende Tour. Zuletzt wurde der Bassist 2010 aus der Band geworfen und daraufhin von David Ellefson ersetzt. Jetzt ist Megadeth-Chef Dave Mustaine glücklich über die einstweilige Rückkehr des alten Kollegen. „Ich freue mich, ankündigen zu können, dass der ehemalige Bassist und Megadeth-Alumni James Lomenzo gnädigerweise für die ,Metal Tour Of The Year‘ eingesprungen ist. Die Proben für die Tournee haben gerade begonnen, und wir können es kaum erwarten, Nordamerika zu erobern“, so der Sänger.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Megadeth (@megadeth)

Wer spielt nach der Tour am Megadeth-Bass?

Auch Lomenzo ist mehr als bereit, wieder auf Tour zu gehen. „Ich bin super aufgeregt, dass ich mich Megadeth für die kommende Tournee wieder anschließen kann“, erzählt er. „Es gibt keine besseren Fans als Megadeth-Fans. Ich kann es kaum erwarten, da rauszugehen und mit euch allen ein bisschen Megadeth-Musik zu shredden.“ Neben seiner Megadeth-Beteiligung an UNITED ABOMINATIONS (2007) und ENDGAME (2009) arbeitete der Bassist mit Ozzy Osbourne, Zakk Wylde und White Lion zusammen.

