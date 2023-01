70.000 Tons Of Metal: Der Countdown

Die am 30.01.2023 beginnende Kreuzfahrt 70.000 Tons Of Metal wirft ihre Schatten voraus. Tipp für Kurzentschlossene: Es gibt noch freie Plätze. Etwas früher in Miami zu sein, ergibt nicht nur logistisch Sinn, sondern bietet auch eine Menge zusätzliches Entertainment. Über die Jahre hinweg haben einige Kreuzfahrer regelmäßige Treffen und Partys organisiert, die heute schon als Tradition gelten.

Empfehlung der Redaktion 70.000 Tons Of Metal: Alle Infos zur Kreuzfahrt 60 Bands, 4 Tage, 1 Kreuzfahrtschiff und nur 3.000 Tickets. 70.000 Tons Of Metal geht 2023 in die 11. Runde und feiert zehntes Jubiläum. Zusätzlich gibt es Live-Musik. Wir haben ein paar Veranstaltungstipps für Euch gesammelt. Ob unser Autor Sauermann wirklich zum Death Metal muss und dafür den Kollegen Strater als Revanche zum Angeln entführt, erfahrt ihr vielleicht nur vor Ort.

Samstag – 28.01.2023

Ab 17 Uhr: Roof-Top Metal Party im Clevelander Hotel. Tickets ab 10,- Dollar gelten auch für die Live Rock Band Karaoke am folgenden Tag.

Sonntag – 29.01.2023

12 Uhr: Heavy Metal Beach Yoga am Strand gegenüber des Clevelander Hotels. Freier Eintritt.

13 Uhr: Heavy Metal Beach Party am Strand gegenüber des Clevelander Hotels. Freier Eintritt. Gruppenfoto um 16.30 Uhr.

19 Uhr: Live Rock Band Karaoke im Clevelander Hotel.

Tickets gibt es hier.

12 bis 17 Uhr: Wer lieber Musik statt Menschen sammelt, kann auch zur Miami Schallplattenbörse gehen.

Ab 18 Uhr: Wer statt Karaoke lieber etwas Deftiges um die Ohren mag, sollte sich die einzige Florida-Show der legendären Mortician nicht entgehen lassen. Die Horror-Death Metal-Band spielt im Gramps und wird von Mrsa, Orbweaver und Hellwitch unterstützt (die ihr wahnwitziges Tech-Death-Thrash-Debüt SYZYGIAL MISCREANCY von 1990 komplett spielen!).

Tickets gibt es hier.

03.02.2023

Ab 18 Uhr: Wer nach der Cruise immer noch nicht genug hat von Live-Metal, kann abends wieder ins Gramps pilgern, denn diesmal spielen dort Monstrosity. Die zu den Urvätern des technischen Florida-Death Metal gehörende Band um Lee Harrison feiert das 30-jährige Jubiläum ihres Debüts IMPERIAL DOOM (welches dereinst von Cannibal Corpses Corpsegrinder Fisher eingesungen wurde).

Tickets gibt es hier.

—

