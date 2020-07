A.I. Maiden: Künstliche Intelligenz schreibt Iron Maiden-Songtext

auch interessant



Aus Iron Maiden wird A.I. Maiden – AI ist die Abkürzung für „artificial intelligence“ (künstliche Intelligenz) und eine solche hat Youtuber Funk Turkey verwendet, um einen Iron Maiden-Song entstehen zu lassen. Dazu hat er die Website lyrics.rip verwendet, die aus den Lyrics eines bestimmten Künstlers einen neuen Liedtext entwickelt. Das Ergebnis wurde dann anschließend von Funk Turkey vertont und fertig war der Song ‘Gravy Power’.

Weiterlesen AI/DC: Künstliche Intelligenz schreibt AC/DC-Song Hard Rock Was kommt heraus, wenn man eine künstliche Intelligenz mit sämtlichen AC/DC-Texten füttert? Hört euch hier die Antwort an! Nicht zum ersten Mal hat Turkey auf diese Weise einen Song im Stil einer bestimmten Band kreiert. Für Metallica und AC/DC schuf der YouTuber ebenfalls einen Song, dessen Text aus der Feder des Bots stammen. Die dabei entstandenen Lyrics haben immer auch einen gewissen Humor-Faktor. Im Falle von Iron Maiden sieht das Ganze nämlich wie folgt aus:

8 and 40 souls

Became the number of the moon

When you’re debating witches and the clouds

In his majesty’s craft

Iron Maiden can’t be happy sad

Body’s numb and bad

So understand,

Here’s my feet

Not some crazy dream