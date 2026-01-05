Toggle menu

Abschied nach 35 Jahren: Gründungsmitglied verlässt Subway To Sally

Subway To Sally, Summer Breeze 2024
Subway To Sally, Summer Breeze 2024
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Gitarrist Simon Levko und Subway To Sally gehen getrennte Wege.
Nach 35 gemeinsamen Jahren trennen sich die Folk Metaller Subway To Sally von Gründungsmitglied Simon Levko. Das teilen der Musiker und die Band auf Social Media mit. Dort heißt es vom Gitarristen:

„Liebe Subway-To-Sally-Familie,
nach 35 Jahren ist es Zeit, ein Kapitel zu schließen: Ich verlasse Subway To Sally.

Diese Band war für mich über Jahrzehnte hinweg viel mehr als „nur“ Musik – sie war Zuhause, Abenteuer, Herausforderung, Freundschaft, Bühne, Herzklopfen. Wir haben gemeinsam unzählige Kilometer, Konzerte, Festivals, Studiotage, viele Höhen und auch schwierige Momente erlebt. Es war eine lange und aufregende Reise, die für mich nun endet.

Ich möchte Euch allen von Herzen Danke sagen. Für Eure Treue, Eure Energie, für jeden Applaus, jede Nachricht, jedes Mitsingen, jedes Mal, wenn Ihr aus unserer Musik etwas noch Größeres gemacht habt.

Subway To Sally wird weitergehen und ich wünsche meinen Bandkollegen dafür Kraft, Inspiration und Rückenwind.
Danke für 35 Jahre Abenteuer!

Euer Simon“

In den Kommentaren zum Post auf der Instagram-Seite von Subway To Sally teilen nicht nur viele Fans ihr guten guten Wünsche und Erinnerungen an Simon Levko, sondern auch Musikerkollegen wie Johanna von Feuerschwanz (Auf dass wir uns trotzdem irgendwann mal wieder sehen 🫶“) und Elsi von Saltatio Mortis (Mach‘s gut, Onkel Simon. Ich werde Deine flapsigen Sprüche vermissen. ❤️ Frohes Neues und alles Gute für Dich! 🔥🙌“).

