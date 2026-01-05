Auch interessant
Nach 35 gemeinsamen Jahren trennen sich die Folk Metaller Subway To Sally von Gründungsmitglied Simon Levko. Das teilen der Musiker und die Band auf Social Media mit. Dort heißt es vom Gitarristen:
„Liebe Subway-To-Sally-Familie,
nach 35 Jahren ist es Zeit, ein Kapitel zu schließen: Ich verlasse Subway To Sally.
Diese Band war für mich über Jahrzehnte hinweg viel mehr als „nur“ Musik – sie war Zuhause, Abenteuer, Herausforderung, Freundschaft, Bühne, Herzklopfen. Wir haben gemeinsam unzählige Kilometer, Konzerte, Festivals, Studiotage, viele Höhen und auch schwierige Momente erlebt. Es war eine lange und aufregende Reise, die für mich nun endet.
Ich möchte Euch allen von Herzen Danke sagen. Für Eure Treue, Eure Energie, für jeden Applaus, jede Nachricht, jedes Mitsingen, jedes Mal, wenn Ihr aus unserer Musik etwas noch Größeres gemacht habt.
Subway To Sally wird weitergehen und ich wünsche meinen Bandkollegen dafür Kraft, Inspiration und Rückenwind.
Danke für 35 Jahre Abenteuer!
Euer Simon“
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.