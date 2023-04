Accept: Gitarrist Phil Shouse kollabiert in Flugzeug

Accept müssen in diesen Tagen auf ihren Gitarristen Phil Shouse verzichten. Der Musiker befand sich gerade in Lima (Peru) an Bord eines Flugzeuges, das noch nicht gestartet war. Bevor die Maschine nach Santiago (Chile) abhob, brach Phil wegen einer Mischung aus „Lebensmittelvergiftung und Dehydrierung“ zusammen. Während die Band ohne ihn auftritt, hängt Shouse an einer Infusion und erholt sich.

Aus drei mach zwei

„Accept-Gitarrist Phil Shouse ist in einem Flugzeug im Lima kollabiert“, schreibt die Formation in den Sozialen Medien. „Die Kiste — an deren Bord Accept, Kreator und Testament waren — musste ihren Abflug von Lima aus verschieben. Denn Phil Shouse brach vor dem Start wegen Lebensmittelvergiftung und Dehydrierung zusammen. Der Gitarrist war in Top-Form und lieferte auf der ‚Too Mean To Die Tour‘ durch Lateinamerika ab. Er kriegt momentan Infusionen und braucht ein paar Tage, um wieder zu Kräften zu kommen, bevor er sich wieder dem Tour-Tross anschließt. Wir wünschen ihm die schnellstmögliche Genesung und freuen uns darauf, wenn er sich uns wieder anschließt, sobald er sich wieder gesund fühlt.“

Accept müssen dementsprechend derzeit mit zwei Gitarristen — Wolf Hoffmann und Uwe Lulis — auskommen. Letzteren ersetzte Shouse während der „Symphonic Terror Tour“ im Jahr 2019. Dabei hinterließ er offenbar so einen positiven und gewinnbringenden Eindruck, dass Bandboss Hoffmann auf die Idee kam, ihn dauerhaft zu beschäftigen. Seitdem fungieren die Teutonen-Metaller als Sextett — mit Mark Tornillo am Mikrofon, Martin Motnik am Bass und Christopher Williams am Schlagzeug.

