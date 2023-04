Ex-Accept-Bassist Peter Baltes steigt fest bei U.D.O. ein

Peter Baltes half zuletzt sowieso schon bei U.D.O. am Bass aus, weil Tilen Hudrap Anfang September 2022 aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste. Ursprünglich war der Ex-Accept-Musiker nur als Übergangslösung gedacht, doch mit der Zeit kristallisierte sich heraus, dass die Band die Position am Tieftöner dauerhaft neu besetzen muss. Daher steigt Baltes nun fest bei U.D.O. und Dirkschneider ein.

„Seitdem ich Accept verlassen habe, war ich keinesfalls untätig, sondern habe Musik für Film- und TV-Produktionen sowie diverse Künstler/innen aus aller Welt geschrieben und aufgenommen“, kommentiert Peter Baltes. „In diesem Rahmen bin ich auch wieder mit Udo zusammengekommen und wir haben gemeinsam an seinem Soloalbum MY WAY, der U.D.O.-Scheibe WE ARE ONE sowie der Dirkschneider & The Old Gang-Veröffentlichung ARISING gearbeitet. Da obendrein Stefan Kaufmann [Gitarre; Ex-Accept-Schlagzeuger] an jenen Projekten beteiligt war, herrschte direkt eine sehr familiäre Atmosphäre untereinander.

Vom Feeling her ein gutes Gefühl

Als Udo mich im September anrief und fragte, ob ich für seinen ausfallenden Bassisten einspringen könnte, gab es daher nur eine mögliche Antwort meinerseits. Die zu spielende Setlist umfasste überwiegend U.D.O.-Songs, die ich nicht kannte, sowie ein paar ausgewählte Accept-Nummern. Dementsprechend war ich wenige Tage später bei meiner Ankunft in Berlin durchaus nervös, weil ich ja nicht wusste, was mich erwarten würde. Doch sobald wir gemeinsam mit Udo auf der Bühne standen, fühlte ich mich zuhause. Seine Stimme katapultierte mich direkt in unsere gemeinsamen Anfangszeiten zurück.

Das Publikum war natürlich erst einmal überrascht, taute jedoch nach und nach auf und ich konnte spüren, dass es genauso glücklich war wie ich selbst, Udo und mich wieder zusammen auf der Bühne zu sehen. In den darauffolgenden Monaten hatte ich auch ausreichend Zeit, um Sven, Dee und Andrey kennenzulernen: Drei extrem talentierte Musiker, denen es aber zu keiner Zeit an Bescheidenheit und Respekt mangelt. Das Gesamtpaket fühlt sich einfach unglaublich authentisch an. Als Udo mir letztendlich die Frage stellte, ob ich ab sofort fest dabei sein wolle, fiel mir die Entscheidung, diese mit Ja zu beantworten, wirklich leicht.“

Verbindende Vergangenheit

Udo Dirkschneider fügt hinzu: „Mit Peter Baltes verbindet mich eine sehr lange Beziehung und Freundschaft, welche nie durch die Meinungsverschiedenheiten mit Accept während all der vergangenen Jahre getrübt wurde. Die Auseinandersetzungen bestanden ausschließlich mit einer anderen Person und deren Frau. Wer gemeint ist, sollte jedem klar sein. Alle anderen Accept-Mitglieder sind in Freundschaft und Einigkeit verbunden. Es hat mir sehr viel bedeutet, als Peter uns letztes Jahr spontan aushalf, um die U.D.O.-Tournee zu spielen. Ab dem ersten Tag war sofort wieder das megatolle Gefühl und das Vertrauen aus ehemaligen gemeinsamen Tagen da.

Ein Gefühl, welches uns auch all die Jahre bei Accept stets verband. Es war toll, dieses wieder zu erleben und diesen unfassbaren Push zu bekommen. Peter hatte viele lukrative Angebote von anderen Bands auf dem Tisch, die er über die Jahre alle ablehnte. Bei uns kann er die Summen, die ihm dabei geboten wurden, ehrlich gesagt nicht verdienen. Es bedeutet mir umso mehr, dass er sich trotzdem dafür entschieden hat, fest bei U.D.O. und auch bei Dirkschneider als Bassist einzusteigen. Das zeigt mir, dass in seiner Brust ein echtes ‚Metal Heart‘ schlägt und ihm Freundschaft und Spaß wichtiger sind als Geld. Danke, Peter! Wir freuen uns sehr, dass du nach so vielen Jahren endlich wieder Spaß auf der Bühne hast!“

