U.D.O. trennen sich von Bassist Tilen Hudrap

auch interessant

Wie Tilen Hudrap gestern, am 15. Dezember 2022, via Social Media mitteilte, entschied er sich selbst und aus freien Stücken dazu, U.D.O. nach vier Jahren der Mitgliedschaft zu verlassen.

Statement von Tilen Hudrap

Wortgetreu heißt es im Beitrag: „Liebe Fans, ich möchte darüber informieren, dass ich mich entschieden habe, U.D.O. auf eigenen Wunsch zu verlassen. Dies ist ganz allein meine Entscheidung, die ich nach wochenlanger Überlegung getroffen habe.

Empfehlung der Redaktion Accept: Wolf Hoffmann kontert Kritik von Udo Dirkschneider Heavy Metal Accept-Gitarrist Wolf Hoffmann findet offenbar, dass Udo Dirkschneider mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart lebt. Nach vier Alben (…) und weltweiten Live-Tourneen und Auftritten sowohl mit U.D.O. als auch mit Dirkschneider habe ich beschlossen, dass es für mich an der Zeit ist, anderen Interessen in der Metal-Welt nachzugehen. Danke an alle Fans auf der ganzen Welt für die massive Unterstützung und viel Glück für die Band bei allen zukünftigen Unternehmungen. Es wird noch einiges kommen!

Danke euch, Tilen“

Springt Peter Baltes nun dauerhaft ein?

Auch die Band selbst äußerte sich zu Hudraps Austritt. „Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft, Tilen“, schrieb sie. „Wir werden dich bestimmt irgendwo auf Tour wiedersehen!“

Empfehlung der Redaktion U.D.O.: Wertschau Heavy Metal Auch mit seiner Band U.D.O. liefert Udo Dirkschneider, der kleine Mann mit der großen Stimme, wenig Rost und viel glänzenden Stahl. Bislang existieren noch keine (offiziellen) Informationen über einen Nachfolger am U.D.O.-Bass. Verdächtig bleibt der ehemalige Basser von Accept, Peter Baltes, der während der jüngsten Europa-Tournee von U.D.O. für Hudrap einsprang, nachdem dieser bei einem Konzert in München zusammengebrochen war.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.