Accept: Wehmütige Erinnerung an Peter Baltes

auch interessant

Bekanntlich stieg Peter Baltes 2018 bei Accept aus und wurde durch Martin Motnik ersetzt. Zudem kam mit Philip Shouse ein dritter Gitarrist zur Band. Shouse vertrat bereits 2019 während der „Symphonic Terror“-Tour Uwe Lulis, bevor er festes Mitglied wurde. Wie im Gespräch mit dem australischen Metal Mal ersichtlich wird, ist Wolf Hoffmann immer traurig über den Abgang des Mannes, mit dem er vier Dekaden lang zusammen agierte.

„Die Sache hat ein bisschen mein Herz gebrochen“, so der Accept-Boss. „Es war meines Erachtens nicht nur ein trauriger Tag für Accept, sondern auch für den Rock’n’Roll oder Heavy Metal im Allgemeinen. Ich dachte eigentlich, wir machen das unendlich lange zusammen. Doch urplötzlich hat er sich anders entschieden, er fasste diesen Entschluss, und das war es dann.

Empfehlung der Redaktion Accept: Wolf Hoffmann am Boden nach Baltes-Ausstieg Heavy Metal Vor zwei Jahren stieg Bassist Peter Baltes bei Accept aus. Band-Boss Wolf Hoffmann hat den Abschied von seinem langjährigen Verbündeten geradeso verdaut. Das ist natürlich traurig, aber was soll man machen?“ Doch die Show muss natürlich weitergehen, also entschied sich Hoffmann dazu, einen neuen Bassisten einzustellen. „Natürlich vermisse ich Peter manchmal.“ Schon früher hatte sich Hoffmann mehrmals über den Abgang von Baltes geäußert. „Es ist leider so, dass wenn jemand eine Band verlässt, der Kontakt schwindet. Aus den Augen, aus dem Sinn, quasi.

TOO MEAN TO DIE bei Amazon

Ich wünschte, es wäre nicht so“, berichtete Hoffmann 2019 gegenüber Powermetal.cl. „Wir waren so lange Zeit Freunde, und jetzt habe ich schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber es scheint, als wolle er untertauchen. Nach wie vor verstehe ich seine Beweggründe nicht, aber es ist, wie es ist, und wir müssen weitermachen.“

TOO MEAN TO DIE, das aktuelle Accept-Album, wurde mit dem britischen Produzenten Andy Sneap (Judas Priest, Megadeth) in Nashville, Tennessee aufgenommen. 2020 veröffentlichte Peter Baltes zusammen mit den früheren Accept-Kollegen Udo Dirkschneider und Stefan Kaufmann den Song ‘Where The Angels Fly’. Das Stück ist ein Tribut an alle, die an vorderster Reihe gegen die Coronapandemie kämpfen und dabei ihre eigene Gesundheit riskieren.