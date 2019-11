Accept rekrutieren dritten Gitarristen

Accept wachsen zum Sextett an. Mit Neuling Philip Shouse kommt ein dritter Gitarrist in die Band. Allerdings haben die Mannen um Wolf Hoffmann den Musiker nicht aus purer Freude an mehr Live-Druck rekrutiert. Uwe Lulis fällt aufgrund einer OP für zwei anstehende Shows aus, weswegen Shouse einspringt. Offenbar verstanden sich alle Beteiligten so gut, dass Shouse nun in der Formation bleibt.

„Große Neuigkeiten!“, schreiben Accept in den sozialen Medien. „Wir bereiten uns auf die zwei anstehenden Konzerte am 8. November im Arcada Theater in St. Charles (Illinois) und am 10. November beim Foamhenge Festival in Houston (Texas) vor. Unglücklicherweise wird Uwe Lulis nicht in der Lage sein, dabei zu sein, da er sich von einer rekonstruktiven Operation an seinem Bein erholt, die wegen einer Verletzung nötig war, die er sich bei einem beinahe tödlichen Motorradunfall von vor zehn Jahren zugezogen hat.

Kein Unbekannter im Accept-Universum

Uwe hat sich mit dieser Verletzung eine lange Zeit herumgeschlagen und schon viele Operationen hinter sich. Während wir uns nach einem Ersatz für Uwe für diese beiden Gigs umsahen, bemerkten alle, wie sie die Zusammenarbeit mit Philip Shouse während der diesjährigen Symphonic Terror Tour geliebt haben. Als haben wir ihn gefragt, ob er uns bei diesen beiden Shows aushelfen kann. Zu unserer und Uwes Erleichterung sagte er: Ja!

Während der nächsten beiden Tage wurden viele E-Mails verschickt und Gespräche über die Details der zwei Konzerte und Proben in Nashville geführt. Das führte die Band die einer unerwarteten Frage: Warum schließt sich Phil uns nicht an und bleibt als ein dauerhaftes Mitglied von Accept? Die Antwort? Sie war einstimmig! Jeder stimmt zu, und Phil ebenso! Weiterlesen Accept engagieren Martin Motnik als Bassist Heavy Metal Accept scheinen mit Martin Motnik einen Nachfolger für Peter Baltes gefunden zu haben. Außerdem haben die Metaller eine Geigerin verpflichtet. Nach seiner Genesung wird Uwe weiterhin mit Accept auf Tour gehen und sich den Jungs für die anstehenden Shows in Südamerika im Dezember anschließen. Zur Unterstützung seines Bandmitglieds sagt Wolf: ‚Uwe wurde zu einem tollen Freund von uns allen. Nach seiner Genesung muss er womöglich seine Bühnen-Moves ein bisschen anpassen. Aber bei all der Unterstützung, die er von uns hat, ist das kein Problem! Wir sind für dich da, Bruder!‘ Accept möchten gerne Phil in der Band willkommen heißen und wünschen Uwe eine schnelle Genesung. Wir laden die Fans ein, sich diese neue Version von Accept mit Phil, Uwe und Wolf an den Gitarren, Christopher am Schlagzeug, Martin am Bass und DER Stimme des mächtigen Mark Tornillo anzuschauen.“